Aitana se ha convertido en un fenómeno musical desde su paso por Operación Triunfo 2017. Hace unos meses lanzó su disco 'Spoiler' al mercado y ahora no para de un lado a otro en su gira en solitario, el tour 'Play'. Un tour que ha tenido un cambio de última hora, tal y como anunciaba la triunfita en su cuenta de Twitter a todos sus seguidores.

"Chicos, en cuanto a '13', he decidido no cantarla de momento en mis conciertos. Es una canción mía que me encanta pero no sé porque me da un poco de 'mal augurio' cantarla...y mira que yo nunca he sido muy supersticiosa. Espero que entendáis y podáis respetar mi decisión temporal", escribía la cantante en redes.

Una decisión que ha llegado a sus fans de manera muy ambigua, por lo que muchos de ellos han apoyado con mucho cariño sus palabras y le han mandado mensajes de animo: "Es tu gira, tú decides qué cantar qué no Aitana. Si en algún momentos te sientes cómoda con ella, la recibiremos con los brazos abiertos, y si no, los que vamos a tus conciertos creemos que te entendemos y nos ponemos en tu lugar. El concierto, tal y como es, es INCREÍBLE", comentaba una cuenta de fans de la ex concursante.

Sin embargo, muchos otros han recibido la noticia con cierto recelo y no han entendido la decisión de dejar de cantar un tema que está en el disco, o porqué llamó así a un tema que le da 'mal augurio': "Pues no lo entiendo la verdad. Podrías haberla llamado de otra manera o directamente no incluirla en el disco. Además, mal augurio ¿de qué?".

Seguro que te interesa...

Los besos de Aitana y Miguel Bernardeau en sus primeras vacaciones juntos