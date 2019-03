La afición de One Direction a los tatuajes desata la polémica en Twitter

Que las celebrities tienen algunos vicios y manías de lo más raros, es algo que ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Los chicos de One Direction comparten con algunas otras 'celebs' la afición por los tatuajes. Si hace poco anunciábamos que Louis Tomlinson añadía un nuevo 'tatoo' a su colección, esta vez el turno es para Harry Styles.

El cantante de One Direction de tan sólo 19 años podría contar ya con una cifra de alrededor de 30 tatuajes. Crucifijos, golondrinas, el nombre de su hermana, máscaras de teatro, frases...¡No le falta de nada! El último ha sido una mariposa de gran tamaño situada entre el pecho y la tripa.

Y, aunque parezca increíble, las críticas negativas se desataron sobre ellos. 1D mandaba un mensaje el pasado sábado a sus numerosos seguidores en redes sociales animándoles a mostrarles sus tatuajes y compartir las fotos. Algo que se ha considerado conflictivo y que podría animar a menores de edad a tatuarse con tal de llamar la atención del grupo.

La respuesta de los que han sido calificados como promotores del 'body art' no se ha hecho esperar. "One Direction no quiere animar a cualquiera de sus fans a hacerse tatuajes", tuiteaban. Desde luego, parece que las cosas se han salido un poquito de contexto... ¿Seguirán los chicos sumando tatuajes a su cuerpo?