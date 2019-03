Adelita Power te enseña las cinco razones por las que odiar a Ariana Grande

LA HUMORISTA VUELVE CON UN NUEVO VÍDEO EN FLOOXER

Es nuestra ‘locatis’ favorita y no es de extrañar: Adelita Power no tiene pelos en la lengua. Esta semana nos trae cinco razones para odiar a Ariana Grande que te dejarán K.O. Con su particular humor, Adelita te arrancará más de una sonrisa en este nuevo vídeo para Flooxer. ¡Dale al play!