Adelita Power analiza palabra por palabra la letra de la canción de Zayn Malik, 'Pillow Talk'

EN UNA NUEVA ENTREGA DE LA HUMORISTA PARA FLOOXER

Una semana más Adelita Power llega a Flooxer para arrancarte alguna que otra carcajada. Con su particular sentido del humor, en esta ocasión analiza, palabra por palabra, la letra de la canción de Zayn Malik que lo está petando: ‘Pillow Talk’. Si has tratado de traducirla pero no te has enterado de nada, dale al play y verás como Adelita te la ‘destripa’ por completo.