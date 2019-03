Adele versiona su tema 'Hello' junto a Jimmy Fallon en The Tonight Show

Adele fue invitada por Jimmy Fallon al programa 'The Tonight Show' que presenta para la cadena NBC. La cantante convirtió el plató del programa en un escenario improvisado para presentar su nueva canción 'Water under the bridge', una de los temas principales de su nuevo disco '25'.



La cantante británica participó en la sección humorística 'Box Of Lies', y además, hizo una divertida versión de su propia canción 'Hello' con instrumentos de juguete junto a 'The Roots'. Un tema con el que la cantante está volviendo a pisar fuerte en el mundo de la música y con el que ya ha conseguido casi 500.000.000 reproducciones en YouTube. ¡Todo un éxito!

