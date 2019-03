Adele sube al escenario a su doble drag queen durante un concierto en Seattle

No hay concierto en el que Adele no protagonice una divertida anécdota. Ya besó a un fan por error, ahora la artista subió al escenario a Kristopher Zello, su doble en versión drag queen. El joven se da a conocer como Kristie Champagne y su mayor ídolo es la cantante británica. Tanto es así que dos veces por semana presenta un espectáculo donde se convierte en la intérprete de 'Hello'.

En el concierto que Adele dio en Seattle, Estados Unidos, Kristie pudo ver cumplido su sueño de conocer a su "inspiración" como él mismo describe en sus redes sociales. Vestido con un traje del estilo a los que suele llevar la artista, con peluca que simulaba su peinado y maquillado en los mismos tonos, Kristie pudo compartir unos instantes con la cantante.

"Dios mío, estás increíble", le dijo Adele a lo que Kristie respondió: "Has cambiado mi vida a mejor". La doble no dudó en compartir en sus redes sociales distintos momentos del concierto y algunos selfies con su ídolo.