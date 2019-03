Adele sorprende a una fan colándose en su selfie en mitad de su concierto

Adele tiene un gran sentido del humor y siempre que puede lo demuestra delante de sus fans. Así, hemos sido testigos de la broma que le gastó la cantante a una fan dedicándole un photobomb en toda regla durante un concierto suyo en Manchester.

La británica vio mientras actuaba que una fan se ponía de espaldas al escenario para que su marido inmortalizara ese momento. Lo que no se esperaba la fan es que Adele pararía unos segundos su actuación para posar solo para ella.

"No me lo podía creer, la vi alrededor del escenario saludando e interactuando con la gente y le grité si me regalaba un selfie", explica Kerry, que así se llama la afortunada. Sin duda un recuerdo muy bonito y simpático que conservará siempre.