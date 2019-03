Adele se sincera tras sus problemas de sonido en los Grammy 2016: "Lloré mucho durante todo el día siguiente"

Uno de los momentos más comentados de los Premios Grammy 2016 fue la actuación de Adele, que lejos de dejarnos impresionados como suele suceder, la cantante tuvo que lidiar con unas cuantas complicaciones: ruidos de fondo y problemas con el micro y el sonido en general que hicieron que la melodiosa voz de la artista sonara desafinada.

Adele ya dio la explicación correspondiente tras su deslucida actuación, en la que comentó que "los micrófonos del piano cayeron sobre las cuerdas y ese fue el sonido de guitarra que se escuchó". En uno de los últimos programas de Ellen DeGeneres, la intérprete de 'Hello' ha revelado que no pudo evitar que se le escaparan las lágrimas después de la ceremonia: "Lloré mucho durante todo el día siguiente", aseguró.

La cantante explicó que estaba "más nerviosa que nunca" antes de actuar, ya que la presión aumenta a la vez que el éxito. "No creo que pueda pasar algo peor que lo que ocurrió en los Grammy. Así que ahora me siento bien. La próxima vez que tenga problemas de sonido voy a parar. Va a ser como 'lo siento, no puedo trabajar así'. Si tenemos tiempo de volver a hacerlo, lo haremos. Si no, ¡adiós!", comentó Adele, que está más que preparada por si vuelve a ocurrirle algo parecido.