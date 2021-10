Adele se sincera sobre su drástico cambio físico y revela cómo consiguió perder 45 kilos

Adele ha estado viviendo unos años complicados debido a sus problemas de ansiedad que le han obligado a dejar la música durante seis años. Su separación con Simon Konecki después de ocho años juntos y con un hijo en común tampoco ha sido nada fácil. Ahora, la artista ha aprovechado para hablar al respecto, además de contar cómo ha conseguido su gran cambio físico, perdiendo 45 kilos.

Un divorcio que no ha sido nada fácil para la cantante, ya que ha sufrido mucha ansiedad, como ella misma ha contado en la revista 'Vogue'. Una época bastante complicada que ha tenido que superar a base de una estricta rutina de deporte, ya que su gran cambio no se debe a una dieta. "Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad", ha contado en la entrevista sobre sus rutinas, las cuales hacía hasta dos o tres veces al día con ejercicios de mucho cardio.

Un cambio que ha hecho por su salud mental, ya que ella no pensó en ningún momento perder esa cantidad de peso: "Pensé que si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes", ha explicado la artista, quien asegura que también hubo mucha terapia para afrontar uno de los peores momentos de su vida donde incluso tuvo que pasar tiempo en soledad para poder enfrentarse a todas sus inseguridades.

Después de esta mala racha, la artista ha querido reaparecer y sorprender a todos sus seguidores con su próximo single: 'Easy on me', el cual dedica a su hijo Angelo. "Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad", ya que la ruptura con su exmarido no ha sido nada fácil para el pequeño de nueve años.

