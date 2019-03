Adele, Rihanna, Lana del Rey o Kylie Minogue no faltaron a la alfombra roja de los Brit Awards 2016

JUSTIN BIEBER Y ONE DIRECTION, ENTRE LOS PREMIADOS

La noche londinenes extendió al alfombra roja para recibir sus premios musicales más importantes: los Brit Awards 2016. Por la alfombra roja pudimos ver desfilar a infinidad de invitados: Adele, Rihanna, Lana del Rey, Kylie Minogue y su prometido, Joshua Sasse, Liam Payne y Louis Tomlinson de One Directio o las chicas de Little Mix, entre muchos otros. ¿Quieres saber quién más no quiso perdérselo?