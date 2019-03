Adele revela que gracias a Amy Winehouse empezó su carrera musical

Amy Winehouse significó mucho en los inicios musicales de Adele, por eso la de Tottenham aprovechó su concierto en Boston del pasado 14 de septiembre para rendir un tributo especial a su compatriota en el día en el que hubiera cumplido 33 años. "Siento que le debo un 90% de mi carrera a ella. Fue por ella que cogí una guitarra y fue por ella que comencé a escribir mis propias canciones", dijo en el escenario la intérprete de Hello.

"Las canciones que firmé fueron canciones que escribí completamente por mí misma, si no hubiera existido ella, no lo hubiera hecho. Su primer álbum, Frank, cambió realmente mi vida", añadió la estrella musical de 28 años. A continuación, pidió al público presente que pusieran la luz de sus dispositivos móviles antes de entonar las primeras notas de Make You Feel My Love, el clásico de Bob Dylan que siempre entona en tributo a la fallecida cantante.

Ese mismo día Adele publicó una fotografía de la autora de Back To Black en su cuenta de Twitter junto al mensaje: "Feliz cumpleaños Amy X". Winehouse falleció el 23 de julio de 2011 en su casa de Londres debido a una intoxicación etílica, tenía 27 años.