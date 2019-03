Adele reconoce que la maternidad es lo principal para ella y que ahora se gusta más que nunca

La próxima portada del mes de marzo de la revista Vogue está protagonizada por la cantante del momento, Adele. La británica ha posado muy sexy para la publicación y ha querido hablar de varios temas que han sido importantes para ella en los últimos tiempos como: la maternidad, su pérdida de peso o su disco ‘25’.

Así, la artista reconoce que ser madre es lo mejor que le ha pasado nunca: "Angelo me hace sentir muy orgullosa. Cuando me convertí en madre, me sentí realmente viva. Tenía un propósito, donde antes no existía. Lo principal es ser mamá, luego yo, es el trabajo. Creo que necesitaba tomarme el tiempo adecuado para que la gente me echara de menos", decía la intérprete.

En cuanto a su pérdida de peso Adele afirma que entrenó duro para estar en la mejor forma posible para afrontar su inmediata gira mundial. "He perdido un poco de peso. ¡Ahora encajo en lo normal, lejos de la ropa a medida, que era verdaderamente un problema para mí!", afirma.

Además, la estrella musical ha declarado que actualmente está feliz y se gusta más que nunca. Algo que se refleja en sus actuaciones y en las entrevistas que concede porque Adele está radiante: "Me gusto más que nunca. Me siento cómoda en mi propia piel. Me gusta cómo me veo, me gusta lo que soy, me gusta todo el mundo que me rodea", sentencia.