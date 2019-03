Adele es recibida por su familia con los brazos abiertos después de su último concierto

Adele ha puesto fin a su gira en un concierto en Norteamérica, concretamente en Phoenix, y ha regresado con su familia para disfrutar del tiempo de descanso que tiene por delante, y ha tenido la más tierna bienvenida al llegar a su casa protagonizada por su hijo. El pequeño de tan solo 4 años, es la debilidad de su madre, y es normal. Angelo, ayudado seguramente de su padre, Simon Konecki, ha decorado el pasillo de su casa con una pancarta de bienvenida para cuando su madre llegase a casa.

La artista ha compartido una imagen del pasillo iluminado con una sola lámpara y la gran pancarta colgando en la pared donde pone: "mamá lo hiciste", sobre un fondo decorado con la silueta de las manos y corazones pintados por todo el papel. ¡Así da gusto volver a casa!

La foto que subió a su cuenta de Instagram iba acompañada de un mensaje de cariño a sus fans, su equipo y su familia: "Acabo de terminar mis 107 actuaciones en 10 meses. El 100% en directo cada noche. Lo he destrozado, aunque lo diga yo misma. Ustedes han sido increíbles, todas las noches han sido tan hermosas, cariñosas y comprometidas. Mi banda y mi equipo hicieron todo lo posible. Y mi hermosa familia me hizo fácil conseguirlo. Mucho amor x".

Estos meses de descanso van a venirle genial a la cantante de 'Hello', aunque hasta el momento no ha revelado ninguna fecha que tenga prevista para el futuro. Ahora pretende pasar todo el tiempo posible con su hijo Angelo, que según fuentes cercanas a la cantante es lo principal para ella: "Angelo es la prioridad número uno para Adele. Él es lo más importante en su vida". Además, según declaró la misma fuente: "Adele no quiere perderse ningún momento de la vida de Angelo, y es una decisión fácil para ella renunciar a algún viaje por él".