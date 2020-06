El pasado 6 de mayo Adele decidió celebrar su 32 cumpleaños con sus seguidores compartiendo con ellos la primera imagen donde presume de cuerpo entero mostrando así el increíble cambio físico que ha tenido tras perder unos 70 kilos. ¡Una sorprendente imagen que te mostramos en el vídeo de arriba!

Una publicación que generó millones de comentarios, hasta tal punto fue el revuelo que se generó que incluso el entrenador personal de la cantante decidió salir en su defensa.

Un increíble cambio físico que se ha producido después de que la cantante decidiese separase de su marido, Simon Konecki, tras varios años de matrimonio y un hijo en común.

Y ahora, tras más de un mes sin publicar nada en sus redes sociales, Adele ha reaparecido de nuevo para pedir justicia por la asesinato del joven estadounidense George Floyd a manos de un policía en Mineapolis que ha sido acusado de homicidio, un importante mensaje con el que la cantante "lucha por la libertad y la justicia".

"El asesinato de George Floyd ha provocado una ola de indignación en todo el mundo, aunque hay muchos otros que no lo consiguieron en su día. Pero las protestas y manifestaciones que se están sucediendo simultáneamente en todo el mundo están ganando impulso. Es completamente normal que estemos enfadados, pero no perdamos el foco. Sigamos escuchando, preguntando y aprendiendo. Es importante que no nos desanimemos ni nos dejemos manipular en este momento. Todo esto trata del racismo sistemático, de la violencia policial y de la desigualdad. ¡Y esto no es algo que pase exclusivamente en Estados Unidos! El racismo está vivo y presente en todas partes. Por eso, me solidarizo de todo corazón con esta lucha por la libertad, la liberación y la justicia", escribe Adele junto a este post que ha compartido con una imagen del fallecido George Floyd.

