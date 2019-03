Adele publica su nuevo videoclip 'Send my love (to your new lover)'

LA CANTANTE POR FIN APARECE BAILANDO EN UN VIDEOCLIP

Adele está que no para, después de ser galardonada en los Premios Billboard con tres premios, la cantante ha publicado el videoclip de su tema 'Send my love (to your new lover)'. Un videoclip en el que podemos ver a una Adele completamente diferente, y es que además de apartarse de los colores oscuros que siempre suelen predominar en sus estilismos, la cantante baila como nunca antes lo había hecho.