Adele podría actuar en la próxima edición de la Super Bowl

Adele podría ser la cantante que actúe en la 51º edición en la próxima Super Bowl que se celebrará, según lo previsto, el 5 de febrero de 2017. El diario The Sun ha sido el encargado de dar la noticia y aunque todavía la artista no lo ha confirmado, según una fuente cercana al citado medio "los organizadores consideran que no hay una estrella más importante ahora mismo que Adele".

Además, los representantes de la NFL encargados de organizar el evento, desean tanto que la intérprete de 'Hello' sea la encargada de sustituir a Coldplay que "están haciendo todo lo posible para que Adele firme el contrato", continúa la misma fuente. Aunque todavía tendremos que esperar para saber si finalmente la artista británica de mayor éxito sea la encargada de ofrecer su show en la Super Bowl, las redes sociales ya se han hecho eco del rumor y parecen conformes con la supuesta decisión de la NFL.

Pero si la NFL no puede esperar a que la cantante dé el sí definitivo, la tienda H&M rechaza a Adele o al menos a su tarjeta de crédito. La artista pasó un bochornoso momento debido a que no pudo pagar en el local de la conocida cadena de tiendas. "Fui a H&M y mi tarjeta de crédito fue rechazada cuando llegué a la caja a pagar. Fue muy vergonzoso. Nadie sabía que era yo, pero me sentí mortificada", afirmó la intérprete de 'Someone like you'.