Adele se plantea abandonar su carrera musical

Adele está pasando por un mal momento de su carrera musical. La británica se ha planteado su futuro como cantante por un problema de fuerza mayor: sus cuerdas vocales. No es la primera vez que la salud le pasa factura a la cantante. En 2011, ya habría sufrido una hemorragia por forzar la voz.

La artista reconoce que no disfruta como antes al salir al escenario. Además echa de menos a sus seres queridos, algo que le ha incitado en más de una ocasión a realizar giras exclusivamente dentro de su país, para poder disfrutar más de sus hijos.

"Salir de gira no es algo para lo que soy buena, ya que los aplausos me hacen sentir un tanto vulnerable. No sé si volveré a salir de gira alguna vez", confesaba entre lágrimas en su concierto en Nueva Zelanda.

Ahora la razón principal que le conduce a abandonar su carrera como cantante son sus cuerdas vocales. No sólo la hemorragia con la que tuvo que ser operada en 2011, sino también una bronquitis que la cantante superó para poder afrontar sus cuatro conciertos en Wembley. "Siento como si estuviese con una rata en la garganta", aseguraba Adele. Finalmente los médicos le recomendaron cancelar los siguientes conciertos en el estadio británico tras necesitar ser tratada con esteroides.