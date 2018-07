Adele le hace la pelota a Beyoncé en Instagram: "¡Gracias Dios, por Beyoncé!"

Son muy pocos los artistas que se atreven a elogiar públicamente el trabajo de otros compañeros, pero Adele no es así. Por este motivo la cantante no ha tenido reparos en confesar a través de sus redes sociales lo mucho que admira a Beyoncé.

"No llego tarde a esto, es solo que me he quedado sin palabras. Beyoncé es la persona más inspiradora de la que yo haya tenido el placer de admirar. Su talento, su belleza, gracia y trabajo ético están en su propia liga. ¡Te aprecio mucho! ¡Gracias, Dios, por Beyoncé!", escribía la artista de Tottenham en su Instagram junto a una imagen en la que aparece junto a póster de Beyoncé de su nuevo trabajo.

¿Será una táctica de Adele para hacer una colaboración con la diva del pop?