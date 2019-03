Adele está convencida de que su voz era más fuerte cuando fumaba

DEJÓ EL TABACO HACE 5 AÑOS

Aunque parezca una broma, no lo es… Adele ha asegurado que su voz se ha debilitado desde que dejó el tabaco hace más de 5 años. La cantante ha confesado para eTalk, el medio canadiense, que ahora no es capaz de sostener las notas altas y que está convencida que es por haber dejado de fumar: "La gente con las mejores voces siempre ha fumado", aseguraba la intérprete de 'Someone Like You'.