Adele debe 3 millones de euros a Hacienda por un error fiscal

Adele es la cantante británica con mayor patrimonio de Reino Unido. Su fortuna se estima en 106 millones de euros y esta cantidad la lleva al número 30 en la lista general de artistas con la cuenta corriente con más ceros. Esta cifra nada despreciable la gestiona a través de dos sociedades Melted Stone y Melted Publishing al igual que sus ganancias.

Pero ahora la intérprete de 'Hello' se las ha tenido que ver con las autoridades británicas por no pagar a Hacienda tres millones de euros que se quedó por error que tendrá que devolver: "Esto ha sido un error muy embarazoso. Adele siempre ha querido mostrarse ante su público como una mujer de orígenes humildes que sigue muy apegada a la gente corriente. Este tipo de problemas no le ayudan precisamente a la hora de construir una imagen pública positiva y centran toda la atención en su elevado patrimonio", confiesa una fuente cercana al diario The Sun.

Su entorno ha querido defender a la cantante que aseguran que es muy generosa con sus familiares a los que ayuda económicamente. Aunque esta torpeza podría influir en la opinión pública lo cierto es que la artista está cooperando en todo lo posible para solucionar sus problemas con Hacienda.