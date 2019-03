Adele confiesa sus problemas con el alcohol antes de los conciertos

El próximo 17 de julio sale a la venta la biografía de Adele, un libro donde cuenta su vida desde la infancia hasta convertirse en una estrella a nivel mundial. Un camino que no fue nada fácil y donde tuvo que pasar grandes traumas familiares y amorosos, alejarse de los escenarios por un problema en las cuerdas vocales y luchar contra su adicción al alcohol.

Cuando empezó su camino hacia la fama, la cantante no lo tuvo nada fácil. El biógrafo Marc Shapiro cuenta como "Adele bebía más de lo normal para tranquilizar su angustia". Durante su primera gira, la británica llevaba tal estado de embriaguez que llegó a caerse del taburete donde cantaba y hasta se olvidó de la letra de sus temas. "Estaba tan borracha en el momento en que pasó a las dos de la mañana que me había olvidado de las palabras de mis propias canciones. Fue lo peor que me ha pasado", confesaba.

La artista creció en una familia cuyo padre era alcohólico y a punto estuvo de acabar con su vida. Esto hizo que Adele, desde que era una niña, buscara desesperadamente una figura paterna. Aunque no sólo cuenta sus problemas familiares y con el consumo de alcohol.

La ganadora de seis Grammy relata en la biografía lo que sufrió al enamorarse de un bisexual que la engañó, su paso por quirófano por un grave problema en las cuerdas vocales o el drama entorno a los niños que la trataron mal. Una vida intensa y que desconocíamos de la estrella antes de ser un icono de la música internacional.