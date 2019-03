Adele anuncia que se tomará un descanso para poder volver a ser madre

De momento no se ha confirmado si la cantante está embarazada ya o es que va a ir en busca de su segundo hijo, pero como declaraba hace tiempo, ha vuelto a sentir la llamada de la maternidad : " Mi hijo está a punto de cumplir 4 años muy pronto. Estoy empezando a ponerme muy emocional al respecto porque siento que una vez que cumplen cuatro ya no es un bebé. Por lo tanto mi vientre me está empezando a doler un poco. Es como que me pide un bebé ".

Take me down, I'm going to having another baby. 😭❤👼 pic.twitter.com/s499qwnYp3