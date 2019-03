Adam Levine se promete con su novia, la modelo Behati Prinsloo

¡Adam Levine se nos casa! El guapérrimo entre los guapérrimos del panorama musical estadounidense ha decidido dar un paso más allá en su relación con la guapa modelo Behati Prinsloo. Así lo ha comunicado su representante a la revista People: “Adam Levine y su novia Behati Prinsloo se complacen en anunciar que están comprometidos para casarse. La pareja se reunió recientemente y Adam la propuso este fin de semana en Los Angeles”, señalaba.

Y es que siendo uno de los cantantes más sexys del planeta, no podía ser de otra forma. Levine ya no está en el mercado. El líder de Maroon 5 comenzó a salir con Prinsloo hace algo más de un año, poco después de que el cantante pusiera fin a su relación con la modelo rusa Anne Vyalitsyna.

Las redes sociales se encuentran totalmente on fire con la noticia. A través de Twitter podemos encontrar numerosos comentarios al respecto:"Adam Levine se casa.. Ahora sí se acabaron oficialmente todos los hombres buenos que quedaban"; "El hecho de que Adam Levine se case me da otra razón para no creer en el amor";"Adam Levine se va a casar, y no es conmigo, siento como se rompe mi corazón poco a poco".

Sea como sea, ¡les deseamos toda la felicidad del mundo!