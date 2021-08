Adam Levine enseña su nueva casa y todo el mundo se fija en lo mismo

Adam Levine, el vocalista del grupo 'Maroon 5', protagoniza junto a su mujer Behati Prinsloo con la que comparte dos hijas, la portada del último número de la famosa revista de arquitectura y diseño, 'Architectural Digest'. En ella han mostrado con detalle su espectacular nueva casa en Los Ángeles.

"Encuentran su ritmo en LA", es el nombre que la ha revista ha dado al reportaje del hogar de la pareja de celebridades. Levine ha compartido en sus redes sociales la portada de la publicación en la que sale junto a su mujer tumbado en el sofá. Asimismo, Prinsloo también ha publicado la foto en su Instagram, acompañada del texto: "We are officialy adults now" (Ahora somos oficialmente adultos). La reconocida modelo Ángel de Victoria Secret, aparece junto a Adam con tan solo un jersey puesto, muy cómoda en la nueva casa.

El exitoso cantante ha compartido tres fotografías de las estancias de su casa y sus seguidores se han quedado ensimismados con la foto de su vestidor, en la que se observan abundantes pares de zapatillas deportivas de todo tipo, perfectamente colocadas en unas estanterías. También ha subido una foto de una especie de despacho donde tiene colocadas sus guitarras y un micrófono. Por último, ha dejado a sus followers enamorados de una foto junto a Behati.

La citada revista ha afirmado sobre la casa del artista y la modelo en Instagram: "No hay nada que parezca vagamente lujurioso", dando a entender que no parece una casa muy rockera como podría pensar la gente. "Las habitaciones no son cavernosas, no hay una loca cascada o laguna, y en lugar de rayas de cebra y charol, todos los muebles están cubiertos de encantadores linos y bouclés", ha explicado el mencionado medio.

