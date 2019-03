Adam Levine canta una serenata a Behati Prinsloo en su primer aniversario

Lo estaban celebrando en Cabo, México

Adam Levine ha sacado su lado más romántico en su primer aniversario de boda con la modelo Behati Prinsloo. El vocalista de Maroon 5 se subió al escenario del restaurante en el que estaban celebrando su año de amor y le cantó una bonita versión del clásico 'Let’s Get It On' de Marvin Gaye. ¡Qué romántico!