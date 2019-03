Actores de cine, televisión... ¡y videoclips musicales!

La actriz Lindsay Lohan está apunto de colaborar en el próximo videoclip de la popular cantante Lagy Gaga. Ambas se han hecho amigas inseparables y por eso la cantante le ha pedido este favorcito a la actriz, aunque estamos seguros de que la pelirroja estará encantada por el 'boom' que significa trabajar con Gaga. En alguna que otra ocasión la vocalista ha colaborado con actores en sus videos, como es el caso de su actual novio Taylor Kinney en el 2011, con ‘You and I’.

Nuestros españolitos también se han apuntado a esta moda. Si echamos un vistazo atrás en el tiempo, nos encontramos con una más que jovencita Penélope Cruz que comenzó su carrera participando junto a Mecano en su éxito ‘La fuerza del destino’. Alejandro Sanz requirió la presencia de Eva Longoria para interpretar ‘Desde cuando’; o El Canto del Loco, que tiene una gran lista de famosos a sus espaldas: Olivia Molina, Natalia Verbeke, Alex González o el futbolista Fernando Torres, entre otros.

En cuanto al panorama internacional la lista se nos dispara, ya que son muchos los artistas que han colaborado con grandes cantantes: Leona Lewis con el actor de Gossip Girl Chace Crawford; Justin Timberlake muy apasionado con Scarlett Johansson; o Agelina Jolie con los Rolling Stones. También las relaciones han servido para protagonizar estas pequeñas historias musicales, por lo que Ben Affleck quiso participar en un trabajo de Jennifer López, así como en su día Amaia Salamanca con Pignoise.

La sex symbol, y futura mami, Megan Fox escenificó junto a Dominic Monaghan el exitazo del rapero Eminem y la cantante Rihanna: ‘Love the way you lie’. Por su parte, Mila Kunis apareció en un clip de Aerosmith; y Zach Gilford colaboró con Taylor Swift. Una lista interminable que seguro no tiene fin porque esta unión cantante-actor está a la orden del día. ¿Quiénes serán los próximos?