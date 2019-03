Un ex actor de Disney cuenta los secretos de Demi Lovato, Miley Cyrus y Selena Gomez

¡SE VA DE LA LENGUA!

A Demi Lovato, Miley Cyrus y Selena Gomez les estarán pitando lo oídos de lo lindo. Un ex actor de Disney que trabajó junto a ellas las ha puesto a las tres a parir y ha contado alguna que otra cosa que seguro no les hará gracia. La que peor parada sale es Demi a la que tacha de drogadicta y diva insoportable. Vaya, vaya, parece que alguien no está dispuesto a morderse la lengua por nada del mundo…