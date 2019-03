Unos abuelos de 80 años graban su propio videoclip de 'Shake it Off' imitando a Taylor Swift

400.000 VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

Los abuelos de 80 años que han imitado el videoclip de 'Shake it Off', de Taylor Swift, se han ganado el cariño de cientos de miles de seguidores de la artista y de internautas. Este grupo de señores y señoras de la tercera edad han demostrado que el ritmo y el sentido del humor van por dentro y que son cualidades que no se esfuman con la edad.