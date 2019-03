La abuela y la tía de Lady Gaga se enteraron de la violación de la cantante después de su actuación en los Oscar

La cantante Lady Gaga fue violada con 19 años por un hombre 20 años mayor que ella. La ganadora de 6 grammys no fue capaz de revelar este hecho a algunos miembros de su familia por miedo y vergüenza. Fue en 2014, cuando la cantante dio el gran paso de contarlo al mundo entero para dar voz a aquellas mujeres que lo han sufrido en silencio.

La intérprete de Bad Romance' publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a su tía y abuela para revelar algo que no sabíamos. "Mi abuela y mi tía me llamaron el día después de la gala porque no sabían nada de que yo era una superviviente. Estaba demasiado avergonzada y tenía miedo". Además la cantante reveló las emotivas palabras que le dedicó su abuela por teléfono. "Mi querida nieta, no he estado nunca tan orgullosa de ti como lo estoy en estos momentos", añadía Lady Gaga en su perfil.

Aunque finalmente no pudo llevarse la estatuilla dorada por su canción, que pertenece al documental 'The hunting ground', al menos ha servido para que sus familiares se sientan más orgullosos que nunca de ella por su valentía y coraje. La cantante además afirmó que la música le ha servido para superar el dolor.