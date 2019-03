El abrazo de Miley Cyrus y la madre de Liam Hemsworth que demuestra su buena relación

Cuando se conoció la ruptura entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth parecía que su amor se acababa para siempre y que no podría pasar nada que les hiciese olvidar el pasado y retomar su relación. Pero ellos, una vez más, confiaron en su amor y decidieron darse otra oportunidad, y, por sorprendente que parezca, en esta ocasión, las segundas oportunidades sí que fueron buenas.

Ahora la feliz pareja está disfrutando de un nuevo momento juntos y parecen estar muy emocionados. Aunque no suelen mostrar su amor en público, cada vez que comparten con sus seguidores de las redes sociales algo que tenga que ver con su relación, todo son palabras de cariño y gestos llenos de amor del uno con el otro. Además, estas navidades hemos podido ver a la pareja disfrutando de las fiestas juntos y acompañados de sus familias.

Pero esto no es todo, y es que no son los únicos que están contentos con que Miley y Liam hayan retomado la relación. Las familias de ambos parecen estar encantadas con la relación. Hace unas semanas, la hermana pequeña de Miley, Noah Cyrus, explicaba en una entrevista que Liam era uno más en su casa, y que para ella era como un hermano.

Ahora ha sido la madre de Hemsworth la que no se ha cortado y ha abrazado públicamente a la cantante. Un bonito gesto que demuestra que Miley es muy querida en la familia de su chico. Pero esto no sorprende, pues no hay más que ver a Liam para darse cuenta de lo feliz que es al lado de Miley, y para su madre, lo más importante es la felicidad de su hijo.