Abraham Mateo será el telonero de One Direction en Madrid y Barcelona

Casi todavía no nos hemos recuperado de la emoción de ver a Abraham Mateo como telonero de los chicos de 'One Direction' cuando nos enteramos que la aventura de Abraham compartiendo escenario con '1D' no ha terminado.

El cantante gaditano volverá a ser telonero junto a One Direction y también con '5 Seconds of Summer' en los conciertos que la banda británica ofrecerá en Barcelona (8 de Julio) y Madrid (10 y 11 de Julio) dentro de su tour mundial.

El esperadísimo 'Where we are Tour' de One Direction acaba de comenzar en Latinoamérica y llegará a Europa el próximo 23 de mayo, donde abrirán con tres conciertos en el Croke Park de Dublín. ¡Que ganas de que aterricen en nuestro país y poder disfrutar de todos juntos sobre el escenario!