Abraham Mateo: "No salgo tranquilo al escenario si no guiño un ojo a mi madre"

¡Estamos de suerte! El niño rompecorazones del momento Abraham Mateo ha pisado hoy el plató de los videoencuentros de Antena3. Y cómo no podía ser de otra manera el cantante ha revolucionado a todos los fans que han tenido la suerte de poder acudir a ver en persona a este sexy gaditano después de participar en el concurso que lanzamos a través de nuestra web de Celebrities.es.

Abraham nos ha abierto su corazón para mostrarnos su parte más tierna. En esta entrevista en exclusiva nos ha hablado de cuál es su canción favorita y lo importante que es para él su nuevo single 'Lánzalo', y no sólo eso, el cantante se ha venido arriba y nos ha cantado un trocito de su single favorito. Además no ha hablado sobre cómo ha sido ese paso de niño a hombre: "Ha habido una evolución muy importante sobre todo en estilo, un conjunto de cosas sobre todo la barbita".

Sobre su carrera, el sexy y simpático Abraham nos ha hecho sus confesiones más secretas: "Me gusta esta carrera porque me da la oportunidad de conocer sitios nuevos cada día, ojalá puedan conocerme en todas partes del mundo". Además ha revelado qué tiene que hacer antes de subirse siempre a un escenario: "No salgo tranquilo al escenario si no guiño un ojo a mi madre, le agradezco que siempre me acompañe, se lo debo todo a mi madre Susi".

Y como no podía ser de otra manera, nos ha revelado qué es lo que más valora de un abrahamer: "Algo que valoro mucho es el apoyo constante que me dan cada día y a cada segundo, van conmigo a cada parte del mundo a través de las redes".

También nos ha contado que hay alguna cosa que echa de menos de su vida anterior "la parte que más echo de menos es estar lejos de mi familia y de mis amigos, ir al cine… Ahora todo eso es un poco complicado pero ahora no cambiaría nada de mi vida"

Y si creías que Abraham sólo está centrado en su música, este chico también tiene tiempo para estudiar. Y es que él es todo un terremoto: "Los estudios son muy importantes".

Además para los que todavía no lo sabíais, dentro de poco el gaditano será telonero de One Direction, pero entre pregunta y pregunta, nos ha confesado que lo que más le gustaría es hacer una colaboración con Bruno Mars.

Y para terminar, el plato fuerte de la entrevista ha sido cuando nos ha revelado cómo sería su chica perfecta: "Mi chica ideal me da igual si es rubia o morena, pelirroja yo lo único que pido es que me haga reir que tenga un buen corazón que sea bonita por dentro y por fuera".