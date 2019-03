Abraham Mateo presenta su disco 'AM' en Madrid rodeado de sus fans

HA CONFESADO QUE SU NOVIA SON LAS abrahamers

Abraham Mateo ha presentado su segundo disco 'AM' en Madrid y ha enloquecido a sus fans. Las calles de Madrid se llenaban de 'abrahamers' que no paraban de gritar guapo a su ídolo, y es que con su single 'Señotira' Abraham no para de cosechar éxitos. Además, el artista nos ha contado en exclusiva que su novia son sus fans. ¡Ole, ole y ole!