Abraham Mateo: "Las fans españolas están en el top de la lista, son las reinas"

En Celebrities.es estamos que no nos lo creemos: ¡Abraham Mateo presenta ante nuestras cámaras y en el Atresmedia Café su nuevo disco, 'Who I Am'!

Un disco que todos los 'abrahamers' esperan ansios@s para este próximo 3 de noviembre. Después de varios meses recorriendo el mundo con sus conciertos, horas y horas de estudio, el duro trabajo de Abraham Mateo vuelve a dar sus frutos y sigue manteniendo al artista en el 'top ten'.

El pasado 10 de octubre Abraham causó una gran revolución en You Tube publicando su nuevo single, 'All the Girls', con el que ya ha llegado casi al millón y medio de reproducciones. Un tema que también interpretó en los pasados premios Neox Fan Awards 2014 con el que enloqueció a sus fans.

Abraham nos ha revelado que este ha sido su mejor año, tanto que incluso ha hecho un documental que también llega este próximo lunes junto a su disco en una edición especial. Un trabajo que ha grabado con productores muy famosos en Los Ángeles y que trae un estilo musical nuevo con un Abraham Mateo mucho más maduro como ha confesado el artista.

Además Abraham ha hablado sobre la experiencia de ser telonero de One Direction en América del Sur, un recuerdo que como bien confiesa el cantante no olvidará nunca.

El artista también ha hablado sobre los fans españoles, y es que el artista confiesa que las fans españolas son las reinas. ¡Ole!

Una entrevista en exclusiva con la que el cantante ha revolucionado una vez más las redes convirtiéndose en trending topic mundial, y es que con el paso de baile que se ha marcado en directo en solitario y junto a dos de sus fans no podría haber sido menos. ¡No te pierdas la gira que empezará este próximo diciembre!