Abraham Mateo aterriza de México para comenzar su gira de conciertos en España

¡Estamos que no nos lo creemos! En Celebrities.es hemos tenido la suerte de volver a tener a Abraham Mateo en el plató de los videoencuentros de Antena 3. Recién llegado de México donde ha arrasado con su gira de conciertos, Abraham aterriza en España para comenzar con su gira de conciertos 'Who I Am'.

Una gira que arranca en Salou y donde ya ha colgado el cartel de 'NO HAY ENTRADAS', y es que el huracán Abraham Mateo arrasa por donde pasa. El cantante nos ha revelado que en su próximo concierto en el 1 de mayo en el Barclaycard habrá muchísimas sorpresas.

Una entrevista llena de emoción y anécdotas, y es que Abraham nos ha confesado cuál ha sido la mayor locura que ha hecho, cómo le gustan las chicas… ¡Y un sinfín de cosas más!