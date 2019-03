Abigail Breslin lanza una canción con numerosas indirectas dedicadas a su ex Michael Clifford de 5SOS

Abigail Breslin, la ex de Michael Clifford de 5SOS, ha pegado el salto a los escenarios con una canción de lo más potente que ya está dando mucho de que hablar en las redes sociales. Y es que la ahora cantante ha aprovechado su 'You Suck' para sacar toda su rabia y poner en su sitio al que fuese su novio.

En el vídeo aparece Abigail sentada en un sofá junto a unas amigas, mientras dice cosas como: “Apuesto que vas a contarle a tus amigos como me estoy obsesionando contigo” o “todos tus compañeros de la banda son más calientes que tú” o “gracias por decirle a todas estas mentiras”.

Y es que según declaró ella misma durante su entrevista para la revista Teen Vogue: “Esta es una canción que escribí sobre esos chicos que son súper jugadores con las mujeres y usan a la gente; generalmente no son buenas personas… trata en general de cosas que he visto, no está bien cuando los chicos no tienen respeto por las chicas. La escribí en el ‘calor’ del momento, creo que mucha gente se identificará con ella”.

Y desde luego que alguien se ha sentido identificado ya que Michael publicaba en su cuenta personal de Twitter una serie de comentarios en los que se reía de la situación. ¡Menudo lío!