Aaron Carter confiesa a través de Twitter su bisexualidad

El sábado por la noche, Aaron Carter publicó un tuit confesando que es bisexual, además ha dicho que desde que tiene 13 años ha sentido atracción tanto por las mujeres como por los hombres: "Empecé a ver tanto a los chicos como a las chicas atractivos", decía el cantante.

Pero no fue hasta 17 años cuando por primera vez tuvo su primera experiencia con un compañero del trabajo: "Hacía años que pensaba en ello, pero no fue hasta los 17 años, después de varias relaciones con chicas, cuando tuve mi primera experiencia con un chico que me atraía con el que trabajaba y con el que crecí".

El artista ha asegurado que no siente vergüenza, sino todo lo contrario, se ha quitado un gran peso de encima: "Esto no me da vergüenza, me he quitado un peso de encima que llevaba años queriéndome quitar", se sinceraba Aaron.

Estos últimos meses el cantante no ha dejado de ser noticia, recordemos que el pasado mes fue arrestado junto a su hasta hace nada pareja, Madison Parker, por posesión de alcohol y drogas además de estar conduciendo bajo los efectos del alcohol.