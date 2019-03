Aaron Carter es atacado en un concierto por uno de sus teloneros

A principios del 2000 uno de los artistas del momento fue Aaron Carter, quien se dio a conocer por ser el hermano pequeño del Backstreet Boy Nick Carter. Tras varios éxitos el artista llevaba un tiempo desaparecido pero ahora ha vuelto con fuerza con su último trabajo 'Fool’s Gold'. Así, el cantante se encontraba dando un concierto en Illinois, Estados Unidos, cuando uno de los miembros del grupo que era su telonero lo atacó acusándolo de racista. Al parecer el atacante estaba molestando al público y al propio Aaron por lo que los guardias de seguridad lo echaron del recinto. Fue entonces cuando Carter se despidió diciendo, al parecer, "Bye Felipe", masculinizando un meme popular en EEUU que dice "Bye Felicia", algo que el telonero interpretó como un ataque racista al ser latino. Entonces el joven volvió al escenario y atacó a Aaron, tal y como informa 'TMZ', rompiendo su equipo de trabajo. El artista ha querido aclarar lo sucedido a través de una serie de tuits en su cuenta de Twitter donde quiere recalcar que él no es racista: "Flash informativo: mi banda consta de tres fantásticos músicos funky negros y un guitarrista italiano nacido en Italia". También dice que la policía está investigando el caso.

This dude sized me up after I said he had to go and said bye Felipe like bye Felicia the male version.. Friday? He needed to go. https://t.co/80CrFvGtHr — Aaron Carter (@aaroncarter) 18 de febrero de 2017

Maybe he should've not been a fake security guard causing liability to the venue and antagonizing me and my fans mid show... https://t.co/vmeeqd1dNr — Aaron Carter (@aaroncarter) 18 de febrero de 2017

I didn't get beat up I got a hit and pushed when I wasn't looking and they ran out the club and I stood on the speakers waiting for them? https://t.co/vmeeqdiOEZ — Aaron Carter (@aaroncarter) 18 de febrero de 2017