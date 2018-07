Aaron Carter asegura que Justin Bieber copia su look

¡Justin Bieber parece que no acierta con su look! Si haces unos días una fan se quejaba de las rastas de su ídolo, esta vez ha sido Aaron Carter quien no está muy contento con una prenda que el canadiense le está dando mucho uso ultimamente. El intérprete de 'Sorry' se ha vuelto incondicional de los pañuelos atados a la cabeza. El cantante los ha convertido en su prenda estrella para su últimos conciertos. Pero Carter ha afirmado que el ex de Selena Gomez le ha copiado el estilismo.

Aaron ha publicado un collage en Instagram de los dos en los que ambos salen con un pañuelo casi idéntico. El primero tituló la foto con el nombre del cantante canadiense. La respuesta de Bieber no se ha hecho esperar al igual que hizo con su fan. Esta vez no ha sido tan explícito. Justin ha publicado una imagen donde aparece con el polémico accesorio y titula la foto como "la calma después de la tormenta".

Aunque nos quedaremos con la duda de si Justin ha tomado como fuente de inspiración a Aaron, sin duda alguna, ha sido el primero quien ha hecho viral la moda del pañuelo. Pero esta no es la primera que Carter acusa al canadiense de copiar algo suyo. En 2012 afirmó que Bieber había copiado el videoclip de su canción 'I want candy'.