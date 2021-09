Rosalía fue una de las personalidades más alabadas por la crítica en la MET gala de Nueva York. El evento es uno de los más importantes del año, todo el mundo estaba expectante por ver los estilismos de las celebrities y este año en especial, ya que el pasado año la fiesta tuvo que ser cancelada debido a la pandemia. La temática de la gala en esta ocasión era: Estados Unidos, sin embargo, la catalana optó por vestir una capa que simulaba un mantón de manila rojo inspirado en Lola Flores. Los expertos en moda y los usuarios se han mostrado conformes con el look pero la actriz Dafne Fernández ha decidido mandarle un sorprendente mensaje a la vocalista.

Rosalía | Gtres

Rick Owens fue el encargado del diseño del vestuario de la autora de 'Malamente'. Además del mantón, el outfit incluía unas botas altas de plataforma con tacón transparente, unos pantalones cortos de piel con unos flecos y un top de escote barco. Rosalía lucía su marca personal sin miedo a no encajar en la temática que marcaba la organización. Las redes sociales se llenaron de elogios hacía ella y fue entonces cuando Dafne subió un polémico Stories a su perfil de Instagram: "Rosalía, ibas espectacular en la gala MET, peeero Pertegaz ya lo hizo antes y yo tuve la suerte de lucirlo en el festival de Málaga", escribió.

Rosalía Dafne | Instagram

Posteriormente, la intérprete subió un collage en el que se veían los dos looks a modo de comparación. Los usuarios de la vida virtual reaccionaron instantáneamente al mensaje, algunos de ellos opinaban que la reflexión de la actriz no tenía ningún tipo de fundamento, por otro lado, otros seguidores no dudaron en darle la razón. De hecho, la madrileña ha tenido que aclarar que no ha sido una crítica negativa: "Celos? Yo diría ADMIRACIÓN. Ella es única. Su música me acompaña todos los días de mi vida desde que la conocí y encima creo que su talento no tiene techo. Las mujeres nos admiramos, no nos tenemos celos".

Rosalía Dafne | Instagram

Seguro te interesa…

El impresionante mantón rojo de Rosalía en homenaje a Lola Flores en la gala MET