Los seguidores de Yoli Claramonte no pueden estar más decepcionados con ella, ya que después de la gran expectación que la influencer levantó en torno a la creación de su propia marca de ropa, se descubrió finalmente que esta no era más que un intento de venta al por mayor de una serie de prendas que se podían encontrar en AliExpress. Y por si esto no fuera suficiente, la indignación de los usuarios se acrecentó al darse cuenta de que en la página de la ex concursante de reality los precios eran mucho más elevados que en la web online china.

Pues bien, tras haber tratado de explicarse en un primer momento mediante un comunicado, Yoli ha decidido dar la cara y ha hecho un vídeo para su canal de Youtube donde ha querido dar por zanjada la polémica.

"En mi tienda online los envíos te vienen en una caja de cartón con el logo de LY Collection, con un papel de seda y una carta de agradecimiento", ha afirmado en relación a la calidad de los envíos. "Esto también es digno de valorar porque también tiene costes".

"No estoy haciendo nada ilegal, si una prenda la compras en AliExpress por 8 euros y en mi web por 14 yo no veo ni tres euros de beneficio", relataba en referencia a los altos precios con los que vende las prendas.

Sin embargo, lejos de lo esperado, sus explicaciones parecen no haber convencido a sus seguidores.

"¿O sea que el valor añadido es una etiqueta y una caja de cartón?", "Yoli, a resumidas cuentas esto es una estafa, punto y final, con este vídeo quedas aún fatal", "Una tienda triunfa cuando ofrece exclusividad y originalidad y en este caso, la tuya carece de eso" o "Es ridículo pagar más por una prenda por solo ponerle embalaje bonito cuando el tejido es un tejido de web chinas", son solo algunos de los comentarios que sus seguidores han dejado bajo el vídeo.

Seguro que te interesa...

Primeras palabras de Dani Rovira tras su ruptura con Clara Lago