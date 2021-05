Ylenia Padilla se quita los implantes de labios y habla de sus retoques

Ylenia Padilla había confesado desde hace tiempo no sentirse cómoda con los implantes de labios que se había puesto. Pues bien, tras un tiempo alejada del programa en el colabora, Ylenia ha regresado a 'yu No te pierdas nada', el programa de Europa FM, para hablar de sus retoques estéticos después de quitarse las prótesis que se había puesto en los labios.

Ylenia ha vuelto con su sección 'El consultorio de Yu' donde intenta ayudar a la gente que le pide consejo a través de mensajes que envían al programa, además de salir a la calle a ver qué opina la gente sobre el tema a tratar y esta vez han sido los retoques estéticos.

"Hay que tener cuidado, mi experiencia ha sido mala", ha comentado. Además, ha llegado a la conclusión de que "igual te has quitado un complejo pero te has puesto otros que quizás no tenías", como le ha ocurrido a ella.

Y es que hablando en profundidad sobre sus labios, Ylenia ha confesado: "Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios", ha relatado en el programa confesando que el resultado no fue el que ella esperaba y que tampoco los ha mantenido como debería. Además, ha revelado que "mi problema es que los productos eran muy antiguos, se encapsulan con tu propio labio y se te hacen bolas".

Y es que como ella misma ha confesado, y ha escuchado a varias chicas a las que ha preguntado en la calle, lo mejor antes de hacerse cualquier retoque es consultar con un psicólogo: "Tener apoyo psicológico es imprescindible".

Tras recibir un gran número de consultas, Ylenia ha asegurado que compartirá el teléfono de la persona que la ha ayudado a quitarse esas prótesis que tanto le acomplejaban.