Twitter confirmó su romance y ahora son una de las parejas más envidiadas-seguidas del mundo. Todos están pendientes de sus movimientos, ya sea a través de sus post en la red social o por las fotos que salen publicadas en las revistas del corazón. Es un hecho: la relación de Piqué y Shakira está de moda. Y muchos ya les denominan como ‘la pareja pereza del año’.

Nosotros tenemos una pregunta para Shakira: ¿Qué fue lo que conquistó a Piqué? Su mirada felina, su cuerpo de infarto, sus caderas indomables (bueno, ya no, las controla un culé), su enigmática voz… Lo que sí tenemos claro es que un mix de todo eso fue lo que le entró al futbolista por los ojos. Y gran parte de ello se debe a los waka-estilismos de la colombiana.

¿Que qué es un waka-estilismo? Un nuevo concepto-moda, la reinterpretación de una actitud que consiste en ser señora en la calle y profesional sobre el escenario. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues ahí van: Shakira demuestra en cada concierto que es una cantante de alto nivel, y no sólo por su puesta en escena. Un buen artista es el que sabe diferenciar muy bien donde está su personaje y donde su persona. Algo que Lady Gaga (a la cual amamos) no respeta nunca y que de hecho es a la única a la que se le permite ese lujo.

El waka-estilo es una actitud de señora en la calle y profesional sobre el escenario

Si por algo podemos definir a Shakira es por ser natural y consciente de qué hacer en cada momento y cómo hacerlo. ¿Sobre el escenario? Si los temas que va interpretar tienen mucha fuerza: look rockero con leggins de vinilo, botas altas y camiseta-top dorado que deja ver alguna que otra transparencia. En cambio, si tocan canciones más latinas donde su vientre es el máximo protagonista, no se corta un pelo y bikini, tripa al aire, falda de flecos y a lucir tipazo. Eso sí, a veces sus elecciones no son tan acertadas. Sobre todo cuando decide meterse dentro de una sábana rosa… Por muy Cavalli que sea, ¡es un horror! Pero bueno, todos somos humanos. Se le perdona.

Luego, para el día a día, la colombiana abandona su look de estrella-latina y decide ser ella misma. Estilismos relajados que a veces pecan de demasiado normales. Las americanas negras combinadas con blusas nude están dentro de sus preferencias a la hora de acudir a una rueda de prensa, entrevista en un programa de televisión… Eso sí, a veces nos sorprende con un pantalón roto y chaqueta a lo Balmain. Pero, no podemos afirmar que Shakira sea una fashion victim. Es una chica normal, aunque muchos se empeñen en llevarnos la contraria.

Estilismos relajados que a veces pecan de demasiado normales

Para eventos, alfombras rojas, la chica de Gerard Piqué solía destacar por sus horribles y desacertados looks. Aún recordamos esa espantosa imagen de la colombiana en los premios 40 principales: trenzas africanas recogidas en una coleta, vestido a lo burbuja Freixenet (¡Anda! Toda una visionaria). Una aparición ‘estelar’ que no queremos volver a enseñar. No queremos volver a herir la sensibilidad de los lectores.

Menos mal que ha recapacitado, aunque… podría arriesgar un pelín más, porque ella se lo puede permitir. ¿Un 10? Sus zapatos, siempre son espectaculares. Shakira es un volcán, una explosión erótica cuando pisa las tablas, y también es pura calma, 100% naturalidad. Sigue sus pasos y demuéstrate a ti misma que puedes hacer cada cosa en su momento. Sólo tienes que buscarlo. Haz tuya la máxima: Loba que aúlla nunca muerde.