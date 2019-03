La foto de Adriana Ugarte sin Photoshop antes de ser retocada

Adriana Ugarte ha vuelto a demostrar que es una de esas actrices naturales que no tienen complejos.

La actriz ha compartido con todos sus followers una imagen del shooting que ha realizado para Women's Health España, que también será publicado en México. Pero esta no ha sido una imagen cualquiera, no, Adriana se ha atrevido a compartir una instantánea en bruto tomada durante la sesión fotográfica antes de que le realizasen cualquier tipo de retoque con Photoshop.

"Foto en bruto para @womenshealthesp que....van a publicar también en México graciassss. @edugarciasoyyo , pocas veces me he sentido con un fotógrafo como contigo. Celebras cada milímetro que miras, agarras la luz sin despreciar nuestras sombras y todo,todito, lo pasas tú por el filtro del respeto, de la admiración y de algo que me gustaría que no perdiéramos nunca : la capacidad de seguir sorprendiéndonos y maravillándonos con los demás", escribe la intérprete de 'El tiempo entre costuras' junto a la publicación.

Un post que ha sido muy aplaudido por los followers de las redes, ¡y que la naturalidad siempre triunfa!