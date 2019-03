Vístete de color amarillo y abónate a la moda cítrica

El sol, los limones, la arena de la playa… No importa cuál sea la tonalidad de amarillo en la que te inspires porque este color será el encargado de hacer vibrar todas tus prendas. Blusas de colores pastel o accesorios en eléctrico color neón. No te pierdas esta selección de prendas y looks inspiradas en el amarillo.

Puedes inspirarte en celebrities como Diane Kruger y hacer que todo tu look gire en torno al color amarillo, utilizando una prenda de tonalidad más intensa en un look sencillo, compuesto por unos mom jeans.

Para una velada más romántica o incluso naïf, un vestido vaporoso en un tono avainillado, conseguirá que todo tu outfit destile luz y naturalidad, como hace Siena Miller. Pero tampoco nos queremos olvidar de la opción (magistral) de Olivia Culpo de introducir el color amarillo a través de una bomber. Todo un acierto propio de instagramer.