Tener estilo y vestir bien no es poseer una cartera boyante y gastar millones de euros en vestidos y total-looks de grandes marcas. Y si no que se lo digan a Ana Obregón, que por muy de firma que vaya no puede negar que su horterismo se hace patente en cada aparición ya sea pública o privada.

Así que deja de soñar y sé realista: la moda y la sofisticación está más al alcance de tu mano de lo que piensas. Copiar el look de las famosas está de moda, pero no todas las revistas y webs aciertan con los ‘modelos a seguir’. Y… como en celebrities sabemos que María Valverde ‘rocks’, yo, Sadofashionista, he decidido ponerte sobre mi pasarela virtual particular una serie de modelitos con los que debes hacerte si tu estilo se asemeja o intenta parecerse al de la protagonista de este ‘look de’. Válido también para todas aquellas que se identifiquen con los outfits románticos naïf.

El color clave: nude, en todas sus posibles variedades. Más suaves, más tostados, gama que roza el pastel… Y, por supuesto, dentro de tu lista de deseos no deben faltar los vestidos vaporosos. Apunta 3 marcas que te darán justo lo que necesitas: Dorothy Perkins, Topshop y H&M (la que siempre nos salva de cualquier apuro).

En cuanto a complementos, apuesta por los peep-toe como los de Lodi, si eres amante del tacón, o por las bailarinas de Paco Gil, si no soportas andamios bajo tus pies. Eso sí, ni se te ocurra llevar los tacones puestos y las bailarinas en el bolso por si te duelen los pies. Lo hacéis todas (o al menos muchas chicas que conozco) y no es nada elegante. Eso sí que es un ‘wannabe’ (quiero y no puedo) en toda regla.

Si eres de abalorios, adorna tus muñecas con pulseras en tonos dorados, bronces… ¡Como las de Blanco! Muy asequibles y con ese punto trendy que necesita tu look romántico-naïf inspirado en María Valverde. Y para terminar, como el frío ya empieza a aparecer por las esquinas, cúbrete con un buen abrigo de pelo. Busca en el armario de tu madre, rescata los que llevaba tu abuela para tomar el té con sus amigas, hazte con uno de la tienda vintage más cool del barrio de moda o, si ves que se te acaban los recursos, compra la propuesta de Almatrichi. Un plus-fasionista: si recurres a este look con abrigo y la ocasión requiere arreglarse un poco más, añade unos guantes hasta el codo. ¡Triunfarás!