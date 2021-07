El vídeo que muestra cómo atarte el bikini para que no te apriete ni se te desate

Si hay una prenda favorita en el armario estío esa no es otra que el bikini. Son muchos meses los que esperamos a lo largo del año para dejarnos todos nuestros ahorros en esa prenda que tanto les gusta a nuestras celebrities. Sin embargo, y pese a que nos encanta ir todo el día con él puesto, lo maldecimos muchas veces. Y es que, ¿cuántas veces te has tirado a la piscina y se te ha desabrochado?, ¿cuántas te lo ha desatado tu amiga para hacer la broma? o ¿cuántas veces has tenido esa sensación de asfixia por miedo a que se te aflojara?

Pues bien, este verano olvídate de sufrir porque tenemos la solución gracias a la idea que la microinfluencer, Estefanía Figueroa, ha compartido a través de un vídeo que se ha vuelto viral. Se trata de una grabación en la que la joven muestra una peculiar forma de atar el bikini de triángulo que permite que se mantenga sin que apriete y sin que se afloje ya que se puede regular la longitud de las cuerdas.

No te asustes, únicamente son tres sencillos pasos los que debes seguir:

1. Haz un pequeño redondel en cada uno de los tirantes y pásalos para que queden como si fuera un nudo.

2. Cruza ambos extremos.

3. Ajústalo a tu gusto y ¡lista!

Además, tienes la opción de dejar ambas cuerdas sueltas o de hacerles un pequeño lacito para que no cuelguen tanto. Y es que, seguro que esto habrá sido el descubrimiento del verano de todas aquellas celebrities como Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Paula Gonu o Jessica Goicoechea que son auténticas amantes de los bikinis de triángulo con cuerdas. Un truco muy fácil y práctico que hará que te despreocupes y te sientas cómoda sea cual sea el plan que hagas.

