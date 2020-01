LOS MEDIOS ESPECIALIZADOS ALABAN DE NUEVO SU LOOK

Victoria Federica, la hija d infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha acudido junto a sus amigos, María García de Jaime y Tomás Páramo al desfile de moda flamenca We Love Flamenco que se ha celebrado en Sevilla este pasado fin de semana. Un evento para el que eligió un look con un detalle que ha sido muy comentado entre las revistas de moda, y es que estamos ante la prenda imprescindible del armario de Victoria Federica. Por no hablar de su pantalón de Zara, un must have entre las influencers.