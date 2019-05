La original y reivindicativa chaqueta de Victoria Federica

Este viernes hemos vuelto a ver a Victoria Federica disfrutando de una velada entre risas y gestos de cariño junto a su actual pareja, Gonzalo Caballero. Ambos fueron a la Caja Mágica de Madrid para presenciar el Masters de tenis en el que se enfrentaban, en esta ocasión, grandes deportistas como Novak Đoković y Marin Čilić, o Rafa Nadal y Stan Wawrinka.

Para la ocasión, la hija de la Infanta Elena ha vuelto a hacer gala de su gusto por la moda pero con un toque reveindicativo que nadie se esperaba. Victoria asistió al evento deportivo con un pantalón vaquero básico en tono blanco y un jersey de cuello de cisne. Pero lo que más llamó su atención fue una chaqueta gabardina de color gris oscuro.

¿Por qué ha generado tantos comentarios? Por el texto que se puede leer en la espalda: "Because there is not planet B (porque no hay planeta B)", un eslogan reivindicativo a favor del medioambiente, diseñado por la firma Ecoalf y creada por Javier Goyeneche. El diseñador entorno a una década luchando por la sostenibilidad y sus prendas están realizadas mediante materiales reciclados.

Además, el 10% de los beneficios de la colección de Goyeneche, a la que pertenece la chaqueta de la nieta del Rey Juan Carlos I, son destinados a su fundación homónima, que busca limpiar los océanos de plásticos y basura.

la reivindicativa chaqueta de Victoria Federica | Gtres

