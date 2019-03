Victoria se confiesa una "puta miserable"

La ex Spice Girl, Victoria Beckham, tiene uno de los armarios más envidiados del planeta, pero no por ello la "pija" se considera una fashion victim. Según dice, nunca se ha preocupado sobre la opinión que puedan tener los demás sobre ella ni las críticas que reciban sus looks, mientras ella se sienta bien...lo demás no importa.

La mujer de Beckham es inmune a las críticas de la gente: "Llevar tanto tiempo en el punto de mira hace que cada día le des menos importancia al o que digan de mí".

La celebrity se burla imitando a los periodistas cuando hacen noticias de cualquier cosa: "Aquí vemos a Victoria con zapatos planos". Cuando según palabras textuales de Vicky... "Yo siempre parezco una puta miserable en las fotos. Pero no me importa".

Tras estas imponentes declaraciones en las que Victoria nos quiere vender que es una progre que lleva ropa de marca por llevar algo, dice que los verdaderos fashion adictos son sus hijos. ¿Ha creado unos pequeños monstruos?